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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi .

Enes Kaplan   | 18.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.

Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.

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