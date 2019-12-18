Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi .
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.
Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.