Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,159.40
BTC/USDT
41,349.00
BIST 100
7,857.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Budapeşte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi
Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır
Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet