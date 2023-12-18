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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, İsrail’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Mücahit Aydemir  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Netanyahu, İsrail’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin aktardığına göre Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Austin ile Tel Aviv’de görüştü.

Görüşmeye, İsrail tarafından, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD heyetinden Genelkurmay Başkanı Charles Brown ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Yardımcısı Stephanie Hallett katıldı.

Görüşmenin ardından İsrailli ve ABD’li yetkililerin, İsrail hükümeti "Savaş Kabinesi" üyelerinin katılımıyla, Gazze'deki savaşla ilgili gündemdeki konuları ele almak ve Orta Doğu'daki bölgesel sorunları tartışmak üzere genişletilmiş bir toplantı yapacağı aktarıldı.

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