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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşuyor
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Enes Kaplan   | 14.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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