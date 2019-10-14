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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşuyor
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Dünya

Berlin Büyükelçisi Aydın: Mülteci açıklaması tehdit değil, uyarı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecilerle ilgili Avrupa'ya yönelik açıklamasına ilişkin "Bu tehdit değil, bir uyarıdır. Avrupa Birliği'nin tutumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını ifade etti." dedi.

Erbil Başay   | 14.10.2019
Berlin Büyükelçisi Aydın: Mülteci açıklaması tehdit değil, uyarı

Berlin

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili Avrupa'ya yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu tehdit değil, bir uyarıdır. Avrupa Birliği'nin (AB) tutumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını ifade etti." dedi.

Aydın, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü YPG/PKK'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin 8 yıldan beri milyonlarca Suriyeliyi ağırladığını anımsatan Aydın, "Sınırımız boyunca bir güvenli bölge oluşturmak istiyoruz. Suriyeli mültecilerin, atalarının ülkesine geri dönebilmesini istiyoruz. Bundan dolayı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık ve planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri harekatı işgal olarak nitelenmesi durumunda 3,6 milyon mülteciyi Avrupa’ya göndereceğini duyurdu. Bu konuda ne kadar ciddi?." şeklindeki soruya Aydın, "Bu tehdit değil, bir uyarıdır. AB'nin tutumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını ifade etti." cevabını verdi.

Mültecilerle ilgili yapılan AB-Türkiye mutabakatını Türkiye'nin yerine getirdiğini vurgulayan Aydın, AB tarafının ise şimdiye kadar tüm yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirdi.

YPG'nin, Almanya'da yasak olan PKK'nın Suriye'deki kolu olduğuna işaret eden Aydın, "Bu bölgeden bize tehdit var. Terör örgütü YPG birkaç yıldır bu bölgeyi kontrol altına aldı ve sınırda bilfiil terör devleti oluşturmak istedi. Buna izin veremezdik." şeklinde konuştu.

Aydın, bölgeden Türkiye'ye 300'ün üzerinde saldırı gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Müttefiklerimizi birçok kez bilgilendirdik ve sürekli bu bölgeden saldırılar yapıyorlar. Bu saldırılarla Türkiye tarafında şimdiye kadar 17 sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.


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