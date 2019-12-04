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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 04.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi

Londra

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.


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