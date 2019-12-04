Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.
Londra
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.
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