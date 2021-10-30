Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bugün Roma'da görüşecek
ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.
Washington
ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.
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Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.
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