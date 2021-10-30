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G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zafer Fatih Beyaz, Barış Seçkin   | 30.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCCB

Roma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı. 

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.

Liderler, daha sonra "Küresel ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

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