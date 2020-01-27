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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından havaalanında resmi törenle karşılandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Adama Barrow'un davetine icabetle özel uçak "TUR" ile TSİ 17.40'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Barrow'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Barrow, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barrow, törenin ardından bir süre görüştü.

Karşılamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Genelkurmay Başkanı Masaneh Kinteh, Emniyet Genel Müdürü Mamur Jobe, İstihbarat Birimi Başkanı Osman Sowe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Muhammed Jallow, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh ile Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'ya geldi.

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