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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti
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Dünya

İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

İngiltere'nin vatandaşlarını, koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Hasan Esen   | 27.01.2020
İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına girilmesi Londra'daki Chinatown'da, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutlandı. Kutlamalar sırasında bazı kişilerin maske taktığı görüldü. Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi.

Bir Başbakanlık sözcüsü de "Dışişleri Bakanlığı olası çözümleri araştırmak amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu uluslararası ortaklarla yakın temas halinde." dedi.

Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.

Çin'de 80 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasında ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtilmişti.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da 1 koronavirüs vakası tespit edilmişti.



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