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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Merkezi'nde devlet ve hükümet başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü.

Mümin Altaş   | 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Merkezi'nde devlet ve hükümet başkanları ile görüştü

Ankara

BM 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan Genel Kurul'a hitabının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i de kabul etti.

Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile sohbetine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö ve Yoon Suk-yeol ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, sohbet sırasında Niinistö ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı.

Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var." dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da aktardı.

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