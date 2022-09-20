Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki hitabın ardından yürüyerek beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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