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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Mümin Altaş   | 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

20.09.2022


Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki hitabın ardından yürüyerek beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.


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