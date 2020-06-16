Euro
7.75
Dolar
6.84
BIST 100
111,133.90
Altın
1,728.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara’da düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu

Kenya, Çin'den ülkeye bağış olarak gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitlerinin ve tıbbi ekipmanların kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 16.06.2020
Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'den gelen maske gibi koruyucu ekipmanların ve test kitlerinin kaybolduğuna ilişkin çıkan haberleri doğruladı. 

Kagwe, "Böyle bir şey olduğunu biliyorum. Devam eden bir soruşturma var, bu yüzden bunun hakkında daha fazla konuşamam." dedi.

Kenya'daki sağlık çalışanları, yeterli koruyucu ekipmana sahip olmamaları nedeniyle sık sık hükümete tepki gösteriyor.

Ülkede 3 bin 727 Kovid-19 vakası görülürken, 104 kişi de virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi
Rize İl Pandemi Kurulu'ndan uyarı: İlimizde yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlamıştır
Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu
Bakan Koca'dan uyarı: Koronavirüsle mücadelede maske sosyal bir sorumluluktur
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti

Benzer haberler

Rize İl Pandemi Kurulu'ndan uyarı: İlimizde yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlamıştır

Rize İl Pandemi Kurulu'ndan uyarı: İlimizde yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlamıştır

Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu

Bakan Koca'dan uyarı: Koronavirüsle mücadelede maske sosyal bir sorumluluktur

Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu

Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu
Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti