Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybeden olmadı
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm meydana gelmedi.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.
Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 hasta da iyileşti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.