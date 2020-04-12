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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

Şenhan Bolelli   | 12.04.2020
İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı16 bin 972'ye yükseldi

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

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