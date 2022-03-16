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Dünya, Koronavirüs

Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Emre Aytekin   | 16.03.2022
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi

Pekin

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1860'ı yurt içi kaynaklı, 1952 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yerel kaynaklı 1456 vakanın görüldüğü Cilin ve 75 vaka ile Şandong, 59 vaka ile Guangdong, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Guangdong eyaletinde 14 Mart'ta karantinaya alınan 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehrinde dün 55 yeni vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 51, Çonçing'de 11, başkent Pekin'de 9 ve Şanghay'da 5 vakaya rastlandı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 1194 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 92 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 122 bin 456 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede günlük vaka sayısı, 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyrediyor. Yerel kaynaklı vakaların yoğun görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi, 289 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 61 ölüm daha kayıtlara geçti.

Günlük ölüm sayısı, salgının başından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. Yılbaşından bu yana salgın dalgasında 4 bin 355 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından 2021'in sonuna kadar geçen 2 yıllık sürede Hong Kong'da yalnızca 123 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 761 bin 550 vaka kaydedildi, 4 bin 568 kişi yaşamını yitirdi. 743 bin 750 aktif vakanın olduğu kentte, sağlık sistemi üzerindeki yük giderek ağırlaşıyor.

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