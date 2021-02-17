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Dünya

BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 200 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 17.02.2021
BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 300 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 200 milyon doz aşının, 75 milyon dozu yılın ikinci çeyreğinde olmak üzere 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, ilk etapta Kasım 2020'de 300 milyon doz sipariş vermişti.

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