Dolar
33.94
Euro
37.81
Altın
2,509.71
ETH/USDT
2,373.40
BTC/USDT
56,316.00
BIST 100
9,936.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Brezilya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepisyonda konuşuyor. Netanyahu ve hükümetinin Gazze’de esir takası anlaşması imzalamaktaki isteksizliği Tel Aviv’de protesto ediliyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubunda, yarın oynayacağı Galler maçı için Cardiff Havalimanı'na geldi.
logo
Dünya

Çin, yurt dışından insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerini durdurdu

Çin hükümeti, çocuğun akrabası olmadıkları sürece ülke dışındaki insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Irmak Akcan  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Çin, yurt dışından insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerini durdurdu

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, yurt dışı evlat edinme prosedürlerinin durdurulmasının "ilgili uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu" belirtti.

Alınan karara göre, yurt dışı evlat edinilmeler sadece çocukların kan bağı olan kişiler tarafından yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
MSB, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı
Muğla'da yıldırımlar 50 yerde yangına neden oldu
Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi

Benzer haberler

Çin, yurt dışından insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerini durdurdu

Çin, yurt dışından insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerini durdurdu

Uzmanlara göre, ABD'de Çin'e çalışmakla suçlanan eski danışmanın eylemleri "klasik ajan taktiği"

Çin, Afrika ile işbirliğini "Küresel Güney" vizyonunun merkezine koyuyor

Çinli üreticilerin elektrikli otomobil satışları ağustosta hız kesmedi

Çinli üreticilerin elektrikli otomobil satışları ağustosta hız kesmedi
Rusya'da otomobil satışları son 10 yılın zirvesine ulaştı

Rusya'da otomobil satışları son 10 yılın zirvesine ulaştı
Papa Franciscus, 4 ülkeyi kapsayan Güneydoğu Asya turuna çıktı

Papa Franciscus, 4 ülkeyi kapsayan Güneydoğu Asya turuna çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet