Çin, yurt dışından insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerini durdurdu
Çin hükümeti, çocuğun akrabası olmadıkları sürece ülke dışındaki insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Ankara
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, yurt dışı evlat edinme prosedürlerinin durdurulmasının "ilgili uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu" belirtti.
Alınan karara göre, yurt dışı evlat edinilmeler sadece çocukların kan bağı olan kişiler tarafından yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.