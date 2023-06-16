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Dünya

Çin sıcak hava dalgasının etkisinde

Çin, yaz mevsiminin başında Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino salınımının tetiklediği erken sıcak hava dalgasının etkisini yaşıyor.

Emre Aytekin  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Çin sıcak hava dalgasının etkisinde

Pekin

Çin Meteroloji İdaresi, Pasifik Okyanusu'ndaki Ekvatoral orta ve doğu kesiminde suların aşırı ısınmasına yol açan çevrimsel salınımın, ülkenin farklı bölgelerinde aşırı sıcaklara ve yağışa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken güney kesimlerinde aşırı yağışlar ve seller, orta ve kuzey kesimlerinde ısı konveksiyonuna bağlı şiddetli rüzgar ve hortum uyarıları yapıldı.

Başkent Pekin'de aşırı sıcak hafta boyu etkili olurken hava sıcaklığı bugün öğle saatlerinde 39 dereceye kadar çıktı.

Pekin sokaklarında insanlar şemsiyeler, siperlikli şapkalar, peçeler ve uzun kollu kıyafetlerle yakıcı güneşten korunmaya çalıştı.

Meteroloji İdaresi, sıcaklar nedeniyle mavi uyarı yayımlarken şehir sakinleri sıcak yaz gününü serin ağaç gölgelerinin olduğu parklarda dolaşarak değerlendirdi.

"Mavi" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en düşük alarm seviyesini temsil ediyor.

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre El Nino salınımları Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu bölgelerinde 2 ila 7 yıllık aralıklarla görülüyor. El Nino güney salınımı Güney Yarım Küre'de aşırı hava olaylarına yol açarken kuzey yönlü salınım Asya kıtasında yoğun sıcak, yağış ve fırtınalara yol açıyor.

Geçen yıl en kurak yazlardan birini yaşayan Çin'de bu yıl da El Nino çevrimi nedeniyle aşırı sıcaklar ve kuraklığın hakim olabileceği öngörülüyor.

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