Dolar
33.09
Euro
35.73
Altın
2,453.82
ETH/USDT
3,200.40
BTC/USDT
64,862.00
BIST 100
10,861.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

Çin, Orta Doğu'da uzun vadeli istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, bölgede gerilimin azaltılması çağrısı yaptı.

Zeynep Katre Oran  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Çin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

Ankara

Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien günlük basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın bölgedeki yankılarını değerlendirdi.

Heniyye'ye yapılan suikastın ardından Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulunan Lin, Çin'in her zaman bölgede barışı korumaya kararlı olduğunu ve uzun vadeli istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistinli grupları bir araya getirme çabalarına ilişkin soru üzerine Lin, ülkesinin her zaman Filistin'in uzlaşmasını desteklediğini ve Filistin'de iç uzlaşmanın sağlanmasının Filistin meselesinin çözümü ve Orta Doğu'da barış ile istikrarın sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Lin, Orta Doğu'daki durum ne kadar ağır olursa, uluslararası toplumun gerilimin ve çatışmaların azaltmasına teşvik etmek için o kadar fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Lin, dünkü basın toplantısında da Heniyye'ye yapılan suikastı kınamıştı.

Pekin'in, "bu olayın bölgesel durumda daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceğinden derin endişe duyduğunu" belirten Lin, Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetmişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı
YAŞ kararları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Benzer haberler

Çin'in Hunan eyaletini vuran Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı yağışlar nedeniyle 30 kişi öldü

Çin'in Hunan eyaletini vuran Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı yağışlar nedeniyle 30 kişi öldü

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

Ay'dan getirilen toprak örnekleri Dünya'nın uydusundaki kabuk oluşumunun sürdüğünü gösterdi

Çin'de "çevrim içi kimlik"le ilgili yasa tasarısı endişeleri artırdı

Çin'de "çevrim içi kimlik"le ilgili yasa tasarısı endişeleri artırdı
Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde barışın korunmasında mutabık kaldı

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde barışın korunmasında mutabık kaldı
Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günün sonunda Çin liderliğe yükseldi

Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günün sonunda Çin liderliğe yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet