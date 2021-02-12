Euro
8.50
Dolar
7.02
BIST 100
1,536.77
Altın
1,816.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübüyle Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının imza törenine katılıyor AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi
logo
Dünya

Çin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14,5’e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kriz, küresel ticarete tarihi hasarlar verirken, salgının ortaya çıktığı Çin’in ihracat mallarının yüzde 13,08 olan küresel pazar payı, 2020’de yüzde 14,5'e yükseldi..

Bahattin Gönültaş   | 12.02.2021
Çin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14,5’e yükseldi

Berlin

AA muhabirinin Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo) elde ettiği verilere göre, Kovid-19 salgının yaşandığı 2020’de Çin önemli rakipleri ABD ve Almanya'ya kıyasla dünya ihracatındaki payını artırdı.

Küresel ihracattaki payını geçen yıl bir önceki yıla göre 1,42 puan artıran Çin, payını yüzde 14,5’e yükseltti.

Söz konusu dönemde ABD’nin payı 0,45 puan azalarak yüzde 8,5’e ve Almanya’nın payı 0,09 puan düşerek yüzde 8’e geriledi.

Geçen yıl Fransa’nın ihracat mallarının küresel pazar payı 0,37 puan, İtalya’nın 0,14 puan, Kanada’nın 0,13 puan ve Japonya’nın 0,19 puan azaldı.

Aynı dönemde Endonezya’nın dünya ticaretindeki payı 0,06 puan, Malezya’nın 0,08 puan, Tayvan’ın 0,23 puan ve Vietnam’ın 0,25 puan arttı.

Analistler, Çin'in salgın deneyiminden dolayı Kovid-19 krizinden ekonomik olarak daha iyi çıktığını belirtiyor. MERS ve SARS gibi salgınlardan ders alan bu ülkede, kolektif refah bireysel özgürlüklerden daha değerli görülüyor.

Kovid-19 krizi olmasa bile yüksek büyümesi sayesinde Çin'in küresel ekonomideki payının artacağını değerlendiren analistler, salgın krizinin Çin'in yükselişini daha da hızlandırdığı vurguluyor.

Çin'in Kovid-19 krizinden, gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha erken çıktığına işaret eden analistler, buna ek olarak Çin'in Kovid-19 krizinde yoğun talep gören maske gibi tıbbi koruyucu ekipmanlar ile laptop ve bilgisayar ekranı gibi ev ofis ürünlerinin de ülkenin küresel ihracattaki payını artırmasına önemli katkı yaptığını belirtti.

Öte yandan, Kovid-19 konusunda Batılı ülkelerden gelen eleştirilere karşılık veren Pekin yönetimi, salgın sonrası yüksek teknolojisini ve kendi kendine yeterliliğini artırmak için 5 yıllık programlar hazırladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi
Mutasyonlu virüs tehlikesi olan ülkelerden gelen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ağırlanıyor
AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor

Benzer haberler

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi

Çin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14,5’e yükseldi

AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı

Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı

Sanayi üretim endeksi, 2020 yılını Kovid-19'un gölgesinde tarihi rekorla kapattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı

65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla deniz tatbikatı başladı

Pakistan'da NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla deniz tatbikatı başladı