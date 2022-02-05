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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, eylülde Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eylülde Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Meiramgul Kussainova   | 05.02.2022
Çin Devlet Başkanı Şi, eylülde Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Nur Sultan


Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2022 Kış Olimpiyatları açılış törenine katılmak için gittiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Kazak ve Çin stratejik iş birliğinin ele alındığı görüşmede, taraflar uluslararası gündemle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Tokayev, Şi'ye ülkesindeki durumu istikrara kavuşturma çabalarına verdiği destek ve ayrıca yeni Kazakistan'ın inşasında gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu için teşekkür etti.

Kazakistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılında stratejik ortaklık için sağlam temel oluşturulduğuna dikkati çeken Tokayev, iki ülke arasındaki iş birliğinin siyasi konjonktürden bağımsız ve ebedi olduğunu kaydetti.

Tokayev, ikili ilişkilerde yeni başarılar elde etmek için Çin ile yakın iş birliğine hazır olduğunun altını çizerek eylülde Çin liderini Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Şi de Tokayev'e "Tek Çin" ilkesini desteklediği için teşekkür ederek bu görüşmenin ikili ilişkilerde yeni dönem başlattığını kaydetti.

Tokayev ile düzenli temasları sürdürmeye hazır olduğunu dile getiren Şi, sonbaharda Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını aktardı.

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