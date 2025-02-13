Dolar
36.10
Euro
37.77
Altın
2,916.46
ETH/USDT
2,648.00
BTC/USDT
95,808.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü
logo
Dünya

Çin: ABD, (dış ticarette) sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı

Çin, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getiren ABD'ye, dış ticarette "sıfır toplamlı oyun" mantığından vazgeçerek çok taraflı ticaret sistemini muhafaza etme çağrısında bulundu.

Emre Aytekin  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Çin: ABD, (dış ticarette) sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı

Pekin

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, yaptığı açıklamada, ABD'nin hamlesinin tek taraflılığın ve ticari korumacılığın tipik bir örneği olduğunu, çok sayıda ülkenin yanı sıra ABD içinde de buna itirazların yükseldiğini belirtti.

ABD'yi hatasından dönmeye, kaygılarını diğer ülkelerle eşit temelde istişare ederek dile getirmeye çağıran Sözcü Hı, "ABD, sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı." ifadesini kullandı.

Hı, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2022 yılında aldığı bir kararı hatırlatarak, ABD'nin Ticaret Yasası'nın 232. maddesi uyarınca, Washington'un Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük tarifelerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine hükmettiğini anımsattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın ABD, çelik ve alüminyum ithalatında mevcut 232. madde tarifelerini korumakla kalmadı fakat alüminyumun tarifesini daha fazla yükseltmiş oldu. Bu adım diğer ülkelerin haklarına ve çıkarlarına vereceği ciddi zararın yanı sıra kurallara dayalı çok tarafları ticaret sisteminin altını oyacak, küresel tedarik zincirini olumsuz etkileyecektir."

ABD Başka Trump, önceki döneminde, Çin ile ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek, 2018'de Çin'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ilave gümrük tarifesi getirmişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan, iki ülkenin yüz milyarlarca dolarlık dış ticaret alışverişleri için gümrük tarifelerini karşılıklı artırmasıyla tırmanan bir süreç yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor
Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına ilişkin soru önergesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Çin: ABD, (dış ticarette) sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı

Çin: ABD, (dış ticarette) sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı

Ukrayna, ABD ile madenlerle ilgili anlaşma müzakerelerinin başladığını duyurdu

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

ABD: Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolündeki kamplara yardım sonsuza kadar devam edemez

ABD: Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolündeki kamplara yardım sonsuza kadar devam edemez
Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti
Avrupalı devletlerden "Ukrayna'da kalıcı barış Kiev ve Avrupasız sağlanamaz" mesajı

Avrupalı devletlerden "Ukrayna'da kalıcı barış Kiev ve Avrupasız sağlanamaz" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet