Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
Çin Başbakanı Li Kıçiang, Kovid-19 salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkiye karşı "istihdama öncelik verileceğini" bildirdi.
Pekin
Li, Çin'de kabine işlevini gören Devlet Konseyinin toplantısında Kovid-19 salgınının nisan ayında ekonomi üzerindeki baskısının beklenenin üzerinde olduğunu belirterek, istihdamı ve fiyat istikrarını korumanın önemini vurguladı.
Genel ekonomik istikrarın sağlanması için istihdam odaklı mali ve parasal politikalara öncelik verileceğini ifade eden Li, vergi iadeleri ve muafiyetleri, sosyal güvenlik primlerinin ötelenmesi, kredi maliyetlerinin azaltılması türünden tüm tedbirlerin, işletmelerin istikrarı ile istihdamın korunmasına, maaşların ödenebilmesine ve insanların temel geçiminin sağlanmasına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.
Toplantıda fiyat istikrarının sağlanması gereğine de işaret eden Li, Kovid-19 salgınlarına karşı önlemler alınırken lojistikle ilgili ortaya çıkan problemlerin çözülmesi, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması, enerji arzının güvenceye alınmasını istedi.
Omicron salgınları ekonomiyi olumsuz etkiliyor
Çin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgınlar nedeniyle yıl başından bu yana büyük nüfusu barındıran ve kilit sanayi ile iş kollarının bulunduğu çok sayıda şehirde uygulanan karantina tedbirleri ve kısıtlamalar, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.
Omicron vakalarının yol açtığı salgının etkisini en fazla hisseden Çin'in en büyük kenti Şanghay oldu. Kentte 28 Mart'tan bu yana uygulanan "kademeli kapanma" ve karantina tedbirleri 7. haftasına girmesine rağmen salgın henüz kontrol altına alınamadı.
Üretim, ticaret ve finans merkezi olan 26 milyon nüfuslu kentteki kısıtlamaların ülke ekonomisi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedildi.
Çin'de nisan ayında imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik azaldı, ihracat artışı son 22 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış, martta yüzde 1,5 iken nisanda yüzde 2,1'e yükseldi.
Şanghay'daki kapanmanın henüz açıklanmayan nisan ayı büyüme ve istihdam verilerine de yansıması bekleniyor.
Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarken, "yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen yıllık büyüme oranının altında kalmıştı.
Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü
Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.