Euro
6.52
Dolar
5.87
BIST 100
116,937.20
Altın
1,547.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Engelli vatandaşlar ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni
logo
Dünya

Çin Başbakan Yardımcısı ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gidecek

Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamak üzere ABD’ye gideceğini açıkladı.

Fuat Kabakcı   | 09.01.2020
Çin Başbakan Yardımcısı ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gidecek

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın 13 -15 Ocak tarihleri arasında Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamak üzere Washington’a gideceğini bildirdi. 

Sözcü Gao ayrıca Çin’in başmüzakerecisi sıfatıyla bir yılı aşkın süredir müzakereleri yürüten Liu’nun ziyareti ve anlaşmanın imzalanmasına ilişkin müzakere heyetlerinin ilgili düzenlemeleri yapmak üzere yakın iletişim sürdürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasının 15 Ocak’ta imzalanacağını duyurmuş ve anlaşmanın Çin’in üst düzey temsilcileriyle imzalanacağını kaydetmişti.

ABD, geçen mart ayında fikri mülkiyet hakları ve zorla teknoloji transferi gibi gerekçeleri öne sürerek Çin’e karşı ticaret savaşı başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor

Benzer haberler

Çin Başbakan Yardımcısı ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gidecek

Çin Başbakan Yardımcısı ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gidecek

ABD'den 'İran ile müzakerelere hazırız' açıklaması

ABD ile İran Suriye’nin Deyrizor bölgesinde karşılıklı tahkimat yapıyor

Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomasi hamlesi

Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomasi hamlesi
Avam Kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak

Avam Kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak
Katar bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışıyor

Katar bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışıyor