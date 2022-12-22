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Dünya, Koronavirüs

Çin'in yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğunu kaldıracağı iddia edildi

Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak yurt dışından gelenlere zorunlu otel karantinasını kaldıracağı ileri sürüldü.

Emre Aytekin   | 22.12.2022
Çin'in yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğunu kaldıracağı iddia edildi

Pekin

Hong Kong Uydu Televizyonunun (HKSKTV) merkezi hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pekin, karantina zorunluluğunu 3 Ocak 2023'ten itibaren kaldırmaya hazırlanıyor.

Yeni uygulama ile halen yurt dışından gelenlere "5 gün merkezi karantina artı 3 gün evde tıbbi gözetim" şeklinde uygulanan kontrol rejimi, yolcuların evde veya Çin'de ikamet etmiyorlarsa kendi seçecekleri otelde 3 gün tıbbi gözetim altında tutulmasıyla sınırlandırılacak.

Çin'de 18 Aralık'ta Hong Kong'dan aktarmalı uçakla Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrine gelen bir grup yolcunun 2 gün otel karantinasında tutulduktan sonra bırakıldığı bildirilmişti.

Yerel yönetim, yeni uygulamaya dair henüz açıklama yapmazken kısaltılan karantina süresinin, ülke genelinde bir kural değişikliğinin habercisi olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş, geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

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