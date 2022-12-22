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Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.

Dilara Zengin Okay   | 22.12.2022
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 2,9 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 2,9 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 küçülmüştü. Art arda iki çeyrekte yaşanan daralma, resesyon endişelerini artırmıştı.

Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede; ihracat, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde konut sabit yatırımlar ve özel stok yatırımlarında ise azalış kaydedildi. İthalat da bu dönemde azaldı.

Üçüncü çeyreğe ait nihai verilerde, tüketici harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar yukarı yönlü revize edilirken, özel stok yatırımları verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Yılın üçüncü çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,3'te sabit kaldı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,6'dan 4,7'ye çıkarıldı.

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