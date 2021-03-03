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Dünya

Cibuti'de kaçakçılar göçmenleri denize attı: En az 20 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tufan Aktaş   | 03.03.2021
Cibuti'de kaçakçılar göçmenleri denize attı: En az 20 ölü

İstanbul

IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 göçmenden en az 20'sinin Cibuti'nin Obock sahilinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Binlerce genç Afrikalının Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'e geçmeye çalıştığını hatırlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güvenlik görevlilerinden korkan insan kaçakçıları zaman zaman kaçmak için teknedeki göçmenleri denize atıyor.

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