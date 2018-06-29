Cezayir Afrikalı göçmenleri ülkelerine gönderiyor

CEZAYİR

Cezayir'in uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen Afrika uyruklu yasa dışı göçmenleri ülkelerine göndermeye devam ettiği bildirildi.

Cezayir Kızılayı’ndan alınan bilgiye göre, başkent Cezayir’in batısındaki sığınma merkezinde bulunan 400 göçmen, dün gece Nijer sınırı yakınlarındaki Tamanrasset kentine doğru araçlarla yola çıktı.

Emniyet, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin eşlik ettiği göçmen kafilesinin, Tamanrasset kentine ulaşmak için 2 bin kilometre yol katedeceği belirtiliyor.

Cezayir 2014'ten bu yana Nijer ve Mali'den gelen göçmenleri söz konusu ülkelerin koordinasyonuyla geri gönderiyor.

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi, geçen Mart ayında, ülkesinin 2014'ten bu yana 27 bin Afrikalı göçmeni aşamalı olarak ülkelerine naklettiğini açıklamıştı.

Resmi verilere göre, Cezayir'de 10 Afrika ülkesinden 25 bin göçmen bulunuyor. Medyada ise bu sayının 50 bin civarında olduğu ileri sürülüyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri yıllardır Cezayir'e güneyden gelen göçmenlerin iadesini durdurma çağrısında bulunurken, Cezayir makamları söz konusu kitlesel göçlerin arkasında suç şebekelerinin bulunduğunu ve bunun ulusal güvenliği hedef aldığını savunuyor.

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndaki Göç Dairesi Başkanı Hasan Kasımi, geçen Mayıs ayında yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 90 bin yasa dışı göçmenin ülkeye geldiğini, bunun yetkililer tarafından endişe kaynağı olarak görüldüğünü aktarmıştı.

Muhabir: Abdel Razek Abdallah,Safiye Karabacak