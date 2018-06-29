Tahran Cuma İmamından 'ekonomik zorluklara direnme' çağrısı

ANKARA

İran'ın başkenti Tahran'ın geçici Cuma İmamı Hüccetülislam Kazım Sıddıki, ülkedeki ekonomik krize ilişkin hükümet yetkililerini suçlarken, halka direnme çağrısında bulundu.

Tahran geçici Cuma İmamı Sıddıki, hutbesinde ülkedeki ekonomik kriz hakkında hükümet yetkililerini eleştirdi.

Sıddıki, ülkedeki krize ilişkin hükümet yetkililerini hedef alarak, "Bugün ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıyayız. Bu krizin nedeni yaptırımlar değil, Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ali Hamaney) uyarılarına karşı ilgisizliktir." dedi.

Hükümet yetkililerini halkın sorunlarına ilgisiz kalmakla suçlayan Sıddıki, son günlerde rejime bağlılığıyla bilinen "Tahran Büyük Çarşısı" esnafının kepenk kapatma eylemlerine işaret ederek, "Bizim çarşımız mütedeyyindir. Şehitler vermiştir. Bugün halk ne yapacağını bilemez bir noktaya ulaştı. Bıçak kemiğe dayandı. Yetkililer bu durumu anlamalı halkın derdini paylaşmalı ve sorunların ortadan kaldırılması yönünde halkla ortak hareket etmelidir." diye konuştu.

Halka ekonomik zorluklara karşı direnme çağrısında bulunan Sıddıki, dünyevileşmeme vurgusu yaptı.

Öte yandan Reşt İmamı Resul Felaheti de hükümetin bazı ithalatçılara resmi kurdan döviz sağladığını bu tüccarların da usulsüzlük yaptıklarını söyledi.

Felaheti, devlet televizyonuna bu kişileri halka tanıtma, yargıya da haklarında gerekli soruşturmayı başlatma çağrısında bulundu.

İran'da eyalet merkezlerindeki Cuma imamları ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin eyaletteki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.

Muhabir: Ahmet Dursun