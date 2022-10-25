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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çekya, Şengen vizesi olan Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı

Çekya, Şengen vizesi bulunan Rus vatandaşlarının bugünden itibaren kültür, spor ve turizm amacıyla ülkeye girişine izin vermeyecek.

Aşkın Kıyağan   | 25.10.2022
Çekya, Şengen vizesi olan Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı

Prag

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa tepki göstermek amacıyla Şengen vizesi olan Rusların ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini, buna ilişkin kararın 5 ortaklı koalisyon hükümeti tarafından alındığını bildirdi.

Günlük ortalama 200 Rus vatandaşının çeşitli uluslararası havalimanlarından Çekya'ya geldiği bilgisini paylaşan Lipavsky, yasağın bütün Rus vatandaşları için geçerli olduğunu, turistlerin yanı sıra kültür ve spor faaliyetleri için gelenlerin de yasaktan etkileneceğini aktardı.

Böylelikle Çekya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus vatandaşlarına sınırlarını kapatan Polonya, Finlandiya gibi ülkelere katılmış oldu.

İktidar, 12 Ekim’de Rusya’ya tepki göstermek amacıyla Şengen vizesi olan Rusların turistlik amaçlarla Çekya’ya girişlerine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Hükümet, savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren insani durumlar hariç Rus vatandaşlarına Çek makamlarınca vize verilmesini de durdurmuştu.

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