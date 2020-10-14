Euro
9.30
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,902.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının uzatılmasına hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahların kontrolüne ilişkin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının (Yeni START) uzatılmasına hazır olduklarını söyledi.

Hakan Çopur   | 14.10.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının uzatılmasına hazırız

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Yeni START Anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, nükleer silahların kontrolüne ilişkin söz konusu anlaşmanın uzatılması konusundaki adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Pompeo, Yeni START Anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili son birkaç haftadır Rusya ile devam eden görüşmelerde varılan uzlaşmaya atıf yaparak, "Biz anlaşmanın tamamlanmasından memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi Şubat 2021'de sona eriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekim ayı başında yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın 5 yıllığına uzatılması gerektiğini dile getirmişti.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer silahların azaltılmasına ilişkin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1671 Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan'a güçlü silah satışını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan'a güçlü silah satışını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının uzatılmasına hazırız

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında F-35 tatbikatı

ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
Lavrov: Libya'daki tarafların katılımıyla Cenevre'deki toplantı için hazırlık sürüyor

Lavrov: Libya'daki tarafların katılımıyla Cenevre'deki toplantı için hazırlık sürüyor