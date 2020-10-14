Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Kiev
Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.