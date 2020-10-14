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Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Talha Yavuz   | 14.10.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Kiev

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.

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