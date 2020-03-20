Euro
6.99
Dolar
6.51
BIST 100
85,195.39
Altın
1,482.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

ABD’nin California eyaletinde Kovid-19 salgını nedeniyle eyalet genelinde ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi.

Islam Doğru   | 20.03.2020
California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

California, 910 koronavirüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.

Son güncellemelere göre New York, en az 5 bin 298 Kovid-19 vakası ile ülkede başı çekerken, onu 1376 teyid edilmiş vaka ile Washington eyaleti izliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacak
California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı
G-7 Liderler Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak
Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları 5 Nisan'a kadar ücretsiz olacak

Benzer haberler

California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

İran'da 3 yaşındaki çocukta yeni tip koronavirüs tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı öneriler

ABD hükümet planına göre, Kovid-19 salgını 18 ay veya daha uzun sürecek

ABD hükümet planına göre, Kovid-19 salgını 18 ay veya daha uzun sürecek
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 115'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 115'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi