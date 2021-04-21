Euro
9.88
Dolar
8.19
BIST 100
1,330.48
Altın
1,794.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çad'da muhalefetten 'sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması' çağrısı

Çad'da muhalif Özgürlük ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı Itno’nun cephe hattında öldürülmesi sonrasında kurulan Askeri Geçiş Konseyinin başına Itno'nun oğlunun atanmasını kınayarak, sivil geçiş sürecinin derhal başlatılması çağrısında bulundu.

Ömer Erdem,Abdoulaye Adoum Mahamat   | 21.04.2021
Çad'da muhalefetten 'sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması' çağrısı

Hartum

Çad'da Özgürlük ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Muhammed Ahmed el-Habbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda yönetimi meclis başkanının devralması gerektiğini belirterek, “Anayasal bir darbe gerçekleştirildi. Oldu bittiye getirilen bu atamayı kınıyoruz.” dedi.

Sivil Toplum Koalisyonu adlı muhalif oluşumdan yapılan yazılı açıklamada da "Önceden var olan anayasal düzene ve Çad halkının meşruiyet özlemlerine saygı duyuyoruz. Bu belirsiz dönemde dost ülkelere özellikle Fransa, ABD ve Almanya’nın yanı sıra Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletleri, Çad halkının yanında durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyinden AGK’yi kınaması, kararların tamamen geri çekilmesi ve derhal demokratik, barışçıl ve sivil bir geçiş sürecinin başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, Çad halkından kendi kaderlerini tayin etmek için bedeli ne olursa olsun seferber olmaları istendi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
Fransa Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi
Hindistan'da yerli Kovid-19 aşısının virüsü önlemede yüzde 78 etkili olduğu bildirildi
DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı

Benzer haberler

Çad'da 31 yıllık İdris Deby Itno dönemi, isyancılarla girdiği çatışmada öldürülmesiyle sona erdi

Çad'da 31 yıllık İdris Deby Itno dönemi, isyancılarla girdiği çatışmada öldürülmesiyle sona erdi

Çad'da muhalefetten 'sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması' çağrısı

Çad'daki çatışmalardan sorumlu ayrılıkçı grup yeni kurulan Askeri Geçiş Konseyi'ni kabul etmediğini duyurdu

Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi

Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi
AB Konseyi Başkanı Michel: Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi

AB Konseyi Başkanı Michel: Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi