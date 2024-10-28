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Dışişleri Bakanlığından Çad'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısında 40'a yakın Çadlı askerin hayatını kaybetmesinin ve çok sayıda yaralının bulunmasının üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Can Efesoy  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Dışişleri Bakanlığından Çad'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlık, Çad'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çad halkına taziye sunulan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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