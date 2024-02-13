Dolar
30.72
Euro
32.92
Altın
2,000.42
ETH/USDT
2,632.60
BTC/USDT
49,190.00
BIST 100
9,103.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te “Kıbrıs Harekatı 50. Yılı Etkinliği”nde konuşuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. -VTR-
logo
Dünya

Bulgaristan'da tarım sektörü temsilcileri protesto düzenledi

Bulgaristan'da hükümetin tarım alanında yürüttüğü politikadan memnun olmayan çiftçiler, Tarım Bakanı Kiril Vıtev'in istifası talebiyle protesto düzenledi.

Ihvan Radoykov  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Bulgaristan'da tarım sektörü temsilcileri protesto düzenledi

Sofya

Başbakan Nikolay Denkov'un 3 büyük çiftçi örgütüyle dün imzaladığı mutabakattan memnun olmayan küçük ve orta ölçekli 26 yerel teşkilatın temsilcisi, başkent Sofya'da hükümet binası önünde toplandı.

Yere süt döken ve "istifa" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, ülkenin 21 noktasında da ağır tarım makineleriyle trafiği geçici olarak engellediklerini ifade etti.

Sebze-meyve üreticileri ve besicilerin çoğunlukta olduğu protestocular, hükümetin bu 3 sektöre destek olarak ayırdığı 76 milyon avroluk yıllık yardımın yetersiz olduğunu savundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı ucuz ürün ithalatı nedeniyle zararlarının gittikçe arttığını belirten çiftçiler, yıllık yardımın en az 2 katına çıkarılmasını istedi.

Başbakan Nikolay Denkov'un hükümetinde Tarım Bakanı Kiril Vıtev'in 9 aylık görev süresinde tarım sektörü için hiçbir şey yapmadığını öne süren göstericiler, konuşmalarında, "Bu Bakan, durumumuzu iyileştirebilecek tek bir yasal girişimde bulunmadı, hiçbir anlamlı politika da yürütmedi." ifadesini kullandı.

Gösteri sebebiyle başkent Sofya'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Parlamento binalarının arasındaki Nezavisimost (Bağımsızlık) Meydanı saatlerce trafiğe kapatıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
Beşiktaş'ta inşaat çalışmasında denize düşen iki kişiden biri öldü
Adıyaman'da yüksekten düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

Benzer haberler

Bulgaristan'da tarım sektörü temsilcileri protesto düzenledi

Bulgaristan'da tarım sektörü temsilcileri protesto düzenledi

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi

New York'ta Filistin destekçileri, Modern Sanat Müzesi'ni kısa süre işgal etti

Mısır: Refah'taki gelişmeler, Gazze Şeridi'nde durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyor

Mısır: Refah'taki gelişmeler, Gazze Şeridi'nde durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyor
Pakistan'da seçim sonuçlarının geç açıklandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 3 polis öldü

Pakistan'da seçim sonuçlarının geç açıklandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 3 polis öldü
Londra'da öğretmenler İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarını protesto etti

Londra'da öğretmenler İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet