Bulgaristan'da tarım sektörü temsilcileri protesto düzenledi
Bulgaristan'da hükümetin tarım alanında yürüttüğü politikadan memnun olmayan çiftçiler, Tarım Bakanı Kiril Vıtev'in istifası talebiyle protesto düzenledi.
Sofya
Başbakan Nikolay Denkov'un 3 büyük çiftçi örgütüyle dün imzaladığı mutabakattan memnun olmayan küçük ve orta ölçekli 26 yerel teşkilatın temsilcisi, başkent Sofya'da hükümet binası önünde toplandı.
Yere süt döken ve "istifa" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, ülkenin 21 noktasında da ağır tarım makineleriyle trafiği geçici olarak engellediklerini ifade etti.
Sebze-meyve üreticileri ve besicilerin çoğunlukta olduğu protestocular, hükümetin bu 3 sektöre destek olarak ayırdığı 76 milyon avroluk yıllık yardımın yetersiz olduğunu savundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı ucuz ürün ithalatı nedeniyle zararlarının gittikçe arttığını belirten çiftçiler, yıllık yardımın en az 2 katına çıkarılmasını istedi.
Başbakan Nikolay Denkov'un hükümetinde Tarım Bakanı Kiril Vıtev'in 9 aylık görev süresinde tarım sektörü için hiçbir şey yapmadığını öne süren göstericiler, konuşmalarında, "Bu Bakan, durumumuzu iyileştirebilecek tek bir yasal girişimde bulunmadı, hiçbir anlamlı politika da yürütmedi." ifadesini kullandı.
Gösteri sebebiyle başkent Sofya'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Parlamento binalarının arasındaki Nezavisimost (Bağımsızlık) Meydanı saatlerce trafiğe kapatıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.