Dolar
30.72
Euro
32.92
Altın
2,000.42
ETH/USDT
2,632.60
BTC/USDT
49,190.00
BIST 100
9,103.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te “Kıbrıs Harekatı 50. Yılı Etkinliği”nde konuşuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail Ebu Amr ile bölgede görev yapan bir kameraman ağır yaralandı.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava araçları (İHA) ile Refah kentine saldırı düzenledi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın ayağından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden tanıklar, aynı bölgede görev yapan Ahmed Matar isimli bir kameramanın da yaralandığı bilgisini verdi.

Al Jazeera televizyonu da Ebu Amr'ın Refah kentinde İsrail saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.

Haberde, Ebu Amr ile Matar'ın Han Yunus ile Refah kenti arasındaki Mirac bölgesinde görev yaptıkları sırada İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve ağır yaralandıkları belirtildi.

"Uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç"

Öte yandan Gazze'deki hükümetin basın ofisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Al Jazeera ekibini 5'nci kez kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede görev yapan kameraman Ahmed Matar ve Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın hedef alınması, "uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 126 gazeteciyi öldürdüğü, çok sayıda gazeteciyi yaraladığı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu bilgisi verildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir de İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi
Beşiktaş'ta inşaat çalışmasında denize düşen iki kişiden biri öldü
Adıyaman'da yüksekten düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

Benzer haberler

İsrail ile Hamas, dolaylı müzakerelerde 6 haftalık ateşkesin nihai taslağını ele alacak

İsrail ile Hamas, dolaylı müzakerelerde 6 haftalık ateşkesin nihai taslağını ele alacak

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Artık Refah'ta kesinlikle güvenli bir yer yok

FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor

ABD, İsrail'in tüm silahları savaş yasalarına uygun şekilde kullanmasını bekliyor

ABD, İsrail'in tüm silahları savaş yasalarına uygun şekilde kullanmasını bekliyor
İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı

İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet