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Dünya

Bulgaristan: Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermeli

Bulgaristan hükümeti, Polonya’nın Przewodow köyüne füze düşmesine tepki göstererek, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermesi gerektiğini bildirdi.

Ihvan Radoykov   | 16.11.2022
Bulgaristan: Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermeli

Sofiya

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Polonya’nın Przewodow köyüne füze düşmesi değerlendirildi.

Açıklamada, "Bulgaristan, iki sivil vatandaşının hayatına mal olan Polonya’daki patlamadan dolayı son derece endişeli." dedi.

Gelişmelerin dikkatle izlendiği kaydedilen açıklamada, "NATO ve Avrupa Birliği bizim ortak gücümüzdür. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise yaptığı yazılı açıklamada, "Polonya’daki bu olay can kaybına neden olmakla birlikte tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın alanının genişletilmesine neden olabilir." uyarısında bulundu.​​​​​​

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