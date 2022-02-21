Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,893.54
ETH/USDT
2,740.50
BTC/USDT
39,254.00
BIST 100
2,054.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Hanau Anma Paneli” Ankara’da düzenleniyor YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara’da “Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM)”portalı tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 21.02.2022
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

Buenos Aires


Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından gönüllülerin ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığı, 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

Petropolis Belediyesi, sokakların temizlenmesi için başlatılan geniş çaplı çalışmalar nedeniyle bölge sakinlerine evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19'a yakalandı
Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor

Benzer haberler

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 152'ye yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 136'ya çıktı

Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor
İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor

İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor

Brezilya'daki selde arama kurtarma çalışmaları hava muhalefetine takıldı

Brezilya'daki selde arama kurtarma çalışmaları hava muhalefetine takıldı