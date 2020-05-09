Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 751 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 751 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 09.05.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 751 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 751 artışla 9 bin 897'ye yükseldi. Bu rakam, şu ana kadar kaydedilen günlük en yüksek ölüm vakası olarak kayda geçti.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 222 artarak 145 bin 328'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 751 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
24 ilde iki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İspanyolların yüzde 51'i kademeli normalleşmede pazartesi ikinci aşamaya geçiyor

Benzer haberler

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 751 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 751 kişi öldü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim

24 ilde iki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti
Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı