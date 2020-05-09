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Dünya

Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, İkinci Dünya Savaşın'da İttifak Kuvvetlerinin Avrupa'da Almanya'ya karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü münasebetiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Kasım İleri   | 09.05.2020
Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu

Washington

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "İki lider, aynı zamanda, (yeni tip) koronavirüs (Kovid-19) salgını yenme konusunda kaydedilen olumlu gelişmeleri, araştırma çabaları ile Alman ve Amerikan ekonomilerinin tekrar açılması konularını ele aldı." ifadesini kullandı.

Trump'ın Şansölye Merkel'e Kovid-19 salgınına karşı gösterdiği çabadan teşekkür ettiğini belirten Deere, iki liderin bölgesel konuları da konuştuğunu kaydetti.

8 Mayıs 1945’te ABD, Rusya ve İngiltere öncülüğündeki İttifak Kuvvetlerinin Almanya'yı yenilgiye uğratmasından sonra her yıl bu gün "Avrupa'da Zafer Günü" (V-E Day) olarak kutlanıyor.



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