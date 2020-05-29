Euro
7.58
Dolar
6.82
BIST 100
105,137.20
Altın
1,721.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İstanbul Valisi Yerlikaya, Fatih Camii Haziresinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret ediyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 29.05.2020
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Benzer haberler

Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti

Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar