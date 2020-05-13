Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini geçti.
Ankara
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"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 178 bin 214'e, virüs kaynaklı ölümlerin ise 12 bin 461'e ulaştığını duyurdu.
Ülkede son 24 saatte 808 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Brezilya, son artışla vaka sayısında Almanya'yı geride bırakarak, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke olurken, can kayıplarında 6. sırada yer aldı.
Ülke, 209,5 milyon nüfusuyla Latin Amerika ülkeleri arasında virüsten en fazla etkilenen ulus oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.