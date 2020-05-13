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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini geçti.

Emre Aytekin   | 13.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19vaka sayısının 178 bin 214'e, virüs kaynaklı ölümlerin ise 12 bin 461'e ulaştığını duyurdu.

Ülkede son 24 saatte 808 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya, son artışla vaka sayısında Almanya'yı geride bırakarak, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke olurken, can kayıplarında 6. sırada yer aldı.

Ülke, 209,5 milyon nüfusuyla Latin Amerika ülkeleri arasında virüsten en fazla etkilenen ulus oldu.

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