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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 600 bini aştı.

Emre Aytekin   | 13.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 602 bin 539 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (296 bin 746), İspanya (180 bin 470), Almanya (147 bin 200), İtalya (109 bin 39), İran (88 bin 357) ve Çin (78 bin 189) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 342 bin 685'e ulaşırken, virüs nedeniyle 292 bin 893 kişi hayatını kaybetti.

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