Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e ulaştı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.
Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.