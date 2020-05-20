Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD’de F-35 uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi.

Kasım İleri   | 20.05.2020
ABD’de F-35 uçağı düştü

Washington

ABD'nin Florida eyaletinde Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi. 

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı
Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Sudan’da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor
Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

ABD’de F-35 uçağı düştü

ABD’de F-35 uçağı düştü

Sudan ABD mahkemesinin tazminat kararını temyize götürecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız

NASA'da uzay istasyonuna astronot gönderilmesi öncesinde istifa

NASA'da uzay istasyonuna astronot gönderilmesi öncesinde istifa
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayını onayladı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayını onayladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD silah kontrolü alanındaki anlaşmaları bozuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD silah kontrolü alanındaki anlaşmaları bozuyor