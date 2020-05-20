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Dünya

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden 'Arap koalisyonuyla ortaklık sürüyor' açıklaması

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zubeydi, konseyin Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuyla ortaklık konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 20.05.2020
Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden 'Arap koalisyonuyla ortaklık sürüyor' açıklaması

Yemen

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Riyad'a giden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, orada yaptığı açıklamada, "Arap ulusal güvenliğini hedef alan yıkıcı projelere karşı Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuyla olan ortaklığa bağlılığımızı yeniliyoruz." dedi. 

Zubeydi'nin Riyad ziyareti Arap koalisyonunun GGK'yi Yemen Sahil Güvenlik Güçleri'nin görevini yapmasına izin vermedikleri şeklinde suçlamasının ardından, iki gün sonra gerçekleştiği biliniyor.

İki gün önce, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneyinde bir geminin saldırıya uğradığını duyurmuştu. Geminin İngiliz Stolt şirketine ait olduğu ve saldırının korsanlar tarafından yapıldığının duyurulmasının ardından Arap koalisyonu, GGK ile konuya ilişkin iletişime geçildiği ancak henüz cevap alınmadığı açıklaması yapmıştı.

GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, bir İngiliz gemisinin Yemen'in güneyinde saldırıya uğramasının ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun GGK'yi, sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görev yapmasına izin vermemekle suçlamasına karşılık Twitter'dan yaptığı açıklamada, kontrollerinde bulunan sahilleri hükümete teslim etme niyetlerinin olmadığını belirtmişti.


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