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Dünya

Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Brezilya'nın Acre eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

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