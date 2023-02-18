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Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. - VTR
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Yaşam, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremden yaralı kurtarılan muhabbet kuşuna "Gazi" ismi verildi

Gaziantep'te itfaiye ekipleri, Nurdağı ilçesinde depremde çöken binadan yaralı kurtardıkları muhabbet kuşuna "Gazi" ismi vererek sahiplendi.

Mehmet Akif Parlak   | 18.02.2023
Gaziantep'te depremden yaralı kurtarılan muhabbet kuşuna "Gazi" ismi verildi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı'nda çöken Müge Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremin ikinci günü yaralı bir muhabbet kuşunu enkazdan çıkardı.

Ayağından yaralanan ve tedavisi yapılan kuşa "Gazi" ismini veren ekipler, günün yorgunluğunu kuşla oynayarak atıyor.

"Adeta bize teslim oldu"

Kuşu kurtaran itfaiye eri Cuma Hançerli, AA muhabirine, enkazlardan çok sayıda evcil hayvan çıkardıklarını söyledi.

Önceliklerinin her zaman insan olduğunu ancak hayvanlara karşı da hassas davrandıklarını belirten Hançerli, şöyle konuştu:

"Akustik dinleme cihazıyla dinleme yaparken kuşun sesini duyduk. Kafesi kırılmıştı. Elimizi uzattık, kendisi elimizin içine geldi. Adeta bize teslim oldu. O günden sonra sahip çıktık. Görevde olduğumuz için İslahiye'de geçici bir aile bulduk, 1 hafta onlarda kaldı, sonra biz aldık ve merkeze getirdik. Burada arkadaşlarla baktık. Çok akıllı, çok güzel. Bize eğlence oldu. Ayağında ufak bir yara var. Onu tedavi ediyoruz şu an. İsmini 'Gazi' olarak verdik. Gazi şehrimizden 'gazi' olarak çıktığı için bu ismi verdik. Görevden geldikten sonra Gazi'yi uçuruyoruz, milletin omzuna konuyor. Sıkıntımızı, stresimizi bununla atıyoruz."

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